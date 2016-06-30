Ertuğrul Özkök'ten Bekir Bozdağ'a: Neyin derdindesin, adalet yıkılınca sen de altında kalmayacak mısın?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Türkiye, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 42 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla sarsılırken Meclis Genel Kurulu'nda 'yüksek yargıda neşter' olarak nitelendirilen tasarının 11 maddesinin kabul edilmesiyle ilgili olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a tepki gösterdi. "Havaalanlarındaki insanlarımız, çarşılardaki vatandaşlarımız can derdinde, söyle Allah aşkına sen ne derdindesin?" diye soran Özkök, "Savcıları kölen yapacak, hâkimleri kulun haline getirecek bu düzenlemeden kendine de hayır gelecek mi sanıyorsun.Adalet bir yıkıldı mı biz altında kalacağız da, sen kendin üstünde mi kalacağını sanıyorsun" ifadesini kullandı.

Ertuğrul Özkök'ün, "Arkadaşım diyor ki: Sen ne dediysen o çıktı" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:



Havaalanında güvenlik



Önceki geceden beri arayan bütün yabancı yayın kuruluşlarına aynı şeyi söylüyorum. Çok seyahat eden bir insanım. Bizim havaalanlarımızın güvenlik sistemleri iyi. Başka havaalanlarında tek X-ray var, bizimkilerde iki. Personel iyi eğitimli. Bana göre ABD ve İngiltere’den sonra güvenlik sistemi en iyi olanlar bizimkiler. Eğer sorumlu arayacaksak başka yerde arayalım.

Bakanın yerinde olsam o bıyıkları hemen keserdim

Zaten yakışmıyordu... Ama katiller Atatürk Havalimanı’nı kana bularken, onu Meclis kürsüsünde Türk adalet sistemini berhava edecek kanunu savunurken görünce, o bıyıklar gözüme daha da kötü göründü.



Bir anda kendi kendime homurdanmaya başladım...



Sayın Bakan...



Gün, bu hukuk katliamını bıçak gibi böğrümüze sokup bölünmüş olan ruhlarımızı daha da paramparça hale getirme günü mü...



Yoksa, aramızdaki nifakı kaldırmak, bizi bölen duvarları yıkmak, birlikte yaşama duygumuzu güçlendirecek adımlar atmak günü mü...



Sayın Bakan...



Havaalanlarındaki insanlarımız, çarşılardaki vatandaşlarımız can derdinde...



Söyle Allah aşkına sen ne derdindesin...



Savcıları kölen yapacak, hâkimleri kulun haline getirecek bu düzenlemeden kendine de hayır gelecek mi sanıyorsun...



Adalet bir yıkıldı mı biz altında kalacağız da, sen kendin üstünde mi kalacağını sanıyorsun...

Kötü adam o gün bize 'aman domino taşına dikkat' demişti





Daha Suriye’de Esad’ı devirmek üzere muhaliflere ilk yardımı yaptığımızda kötü adam bize ne demişti?



Yani Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad...



Demişti ki:



“Bak burası Suriye, burada dengeyi bozar, bu ülkeyi parçalarsanız eğer... Domino taşı gibi hepinizin üzerine yıkılır...”



Maalesef kötü adam haklı çıktı...



Sadece Suriye yıkılmadı...



Domino taşı bizim üzerimize de devrildi...



Bizimki de Avrupa’nın huzurunun, istikrarının üzerine...





