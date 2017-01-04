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Ertuğrul Özkök'ten Akit'e: Trolist gazete!

"Nasıl oluyor da nefret kusan bu 'trolist' gazetenin temsilcileri hâlâ devletin uçaklarına davet ediliyor"

04 Ocak 2017 13:27

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Reina saldırısının ardından "Bu insanlık dışı katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının bir farkı yoktur" diyen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e "O kadar da uzun boylu değil" diyen Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu'nu eleştirdi. Özkök, "Halkın bir bölümünde, alenen beyanen öteki kesimine karşı nefret uyandırmaya çalışıyor. İnsani bir açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı’nı bile hedef haline getiriyor" dedi. Özkök, yazısında "Nasıl oluyor da nefret kusan bu 'trolist' gazetenin temsilcileri hâlâ devletin uçaklarına davet ediliyor" ifadelerine yer verdi.

Ertuğrul Özkök'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bir gazete ki, her gün nefret kusuyor...

Halkın bir bölümünde, alenen beyanen öteki kesimine karşı nefret uyandırmaya çalışıyor. İnsani bir açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı’nı bile hedef haline getiriyor.

Hedef gösteriyor... Gösterdiği hedefler vuruluyor... Trollere kızıyoruz... Hükümet onlara gerekenin yapılacağını açıklıyor.

Asla “Kapatılsın”, “Kayyum atansın”, “İçeri alınsın” demiyorum...

Ama soracağım bir soru var: 

Nasıl oluyor da nefret kusan bu “trolist” gazetenin temsilcileri hâlâ devletin uçaklarına davet ediliyor...

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