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Diyanet Başkanı Görmez: Bu katliamın bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının bir farkı yoktur

"Toplumu yaşam biçimlerine göre toplumu bölmek ve karşı karşıya getirmek..."

01 Ocak 2017 11:07

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İstanbul'da Reina adlı eğlenme merkezine yapılan terör saldırısına ilişkin olarak, "Bu insanlık dışı katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının bir farkı yoktur. Bu gece yapılan bu terörü diğer olaylardan ayıran tek fark toplumda fitne oluşturarak yaşam biçimlerine göre toplumu bölmek ve karşı karşıya getirmektir" dedi.

Görmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yılın ilk saatlerinde savunmasız insanlar üzerinde üzerine hünkarca yapılan silahlı saldırı bütün milletimizi derinden yaralamıştır. Bu bir vahşettir, dehşettir, cinayettir ve katliamdır.

Bu insanlık dışı katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının bir farkı yoktur. Teröristlerin hedefi mekanlar değil,insandır,ülkedir,millettir,insanlıktır. Terör nerden, kimden ve kime gelirse gelsin asla kabul edilemez.

Bu gece yapılan bu terörü diğer olaylardan ayıran tek fark toplumda fitne oluşturarak yaşam biçimlerine göre toplumu bölmek ve karşı karşıya getirmektir.

Gün terörün her çeşidine karşı milletçe kenetlenme günüdür.

Hiçbir Müslüman vicdanın asla kabul etmeyeceği bu katliamı yapanları şiddetle telin ediyor, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum."

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