Alevi derneklerinden Diyanet İşleri Başkanı Görmez hakkında suç duyurusu

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı'nın da aralarında olduğu ‘Laikliğe Çağrı' grubu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yılbaşından önce Diyanet'in cuma hutbesine dilekçesinde yer veren ‘Laikliğe Çağrı' grubu, ‘yılbaşı kutlayanları ve kutlamaları hedef göstermiştir' ifadelerini kullandı.



'Laikliğe Çağrı' grubu, Görmez hakkında, "Anayasal suç işlemek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, İstanbul Reina Gece Kulübü'nde işlenen cinayet ve benzeri eylemlerden sorumlu olmak" suçlarından işlem yapılmasını talep etti. Suç duyurusu sonrasında ‘Laikliğe Çağrı' bileşenleri adına Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Murtaza Demir açıklama yaptı.