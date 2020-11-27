Ertuğrul Özkök: Z kuşağının yüzde 48’i ekonominin kötüye gittiğine inanıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, ABD'li yatırım şirketi Piper Sandler'in yaptırdığı Z kuşağı verilerini köşesinde paylaştı. Özkök, "Z kuşağının yüzde 48’i ekonominin kötüye gittiğine inanıyor" değerlendirmesini yaptı.

Özkök yazısında, "Araştırma ABD’de 'Z kuşağı'nın pandemi dönemindeki yeni trendlerinin insan ve çevre konusunda nasıl duyarlı bir kuşak yarattığını ortayla koyuyor. Türkiye’de yayınlanan kitap ise 'Z kuşağı'nın 'emperyalizmin dayatması', ruhsuz, vatan duygusundan yoksun zehirli bir sarmaşık olduğunu anlatmaya çalışıyor. Kısaca bir tarafta K kuşağı (GENK) denilebilecek 'korona öncesi' bir Kızılelma kuşağının bakış açısı... Öteki tarafta ise postkorona dönemin işaretini veren yeni bir Z kuşağı (GENZ) duyarlılığı... 19 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasında yapılan bu araştırmada şöyle çok küçük bir sonuç var. Yaş ortalaması 15.8 olan Z kuşağının, özellikle erkekleri arasında 5 inç, yani 12.7 santim uzunluğunda şortlar hızla yayılıyormuş... Pantolon yerine şortla gezen bir kuşak bu yani..." ifadesini kullandı.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

Peki bu 5 inç şortlu gençler Amerikan perakende pazarında neyi temsil ediyor?

"Milyar dolarlık bir katkıyı... İşte bu Z kuşağının en çarpıcı iki yeni trendi şu: Yüzde 48’i “ekonominin kötüye gittiğine” inanıyor. Bu rakam 2020 ilkbaharında % 47’si ve 2019 sonbaharında ise % 32’ymiş. Bu kuşağın 1, 2 ve 3 numaralı kaygısı ise şu: Irk eşitliği, sosyal adalet ve çevre... Çevreye karşı çok duyarlı oldukları için, geri dönüşümlü ürünlere ve ikinci el kullanımlara çok açıklar. Bu kuşağın yüksek bir hayvan duyarlılığı var. Yüzde % 18’i bitki bazlı et tüketiyor..."