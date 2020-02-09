Ertuğrul Özkök:  Yaradılışta bir de gay ve üçlü aşk hikâyesi varmış

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Harvard Üniversitesi öğretim üyelerinden Stephen Greenblatt yazdığı “Adem ile Havva’nın Yükselişi ve Düşüşü” isimli kitabını okuduğunu belirterek, Kitaptaki, insanlığın bildiği ilk ‘gay’ ilişkisi ve iki erkek ve bir kardın arasındaki ilk üçlü aşk hikâyesini bugünkü köşesine taşıdı.

Özkök, “Mezopotamya’nın ilk yaratılış efsanesi Enuma Eliş tabletlerinde okundu.-Buna göre tatlısu tanrısı Apsu ile tuzlu su okyanusu tanrıçası Tiamat sevişti ve bundan ilk çocuklar doğdu. Ancak çoğalan çocuklar aşırı gürültü yapmaya başlayınca babaları Apsu bundan rahatsız oldu ve annelerine bu çocukları öldürüp susturmalarını söyledi. Ne var ki büyük oğlu Enki bunu duyunca babasını öldürdü.Yani bugün insan olarak yaşıyorsak bunu katil babayı öldüren gürültücü çocuklara borçluyuz. Rock’n’roll’cülere... Benim gibi gürültüyü seven insanlara yani.” düşüncelerini dile getirdi.

Özkök şunları kaydetti:

Gılgamış üçte bir insan, üçte iki tanrıdır.

En büyük hükümran odur. Ama halkı onun bitmez tükenmez seks tutkusundan şikâyetçidir.

Bunu üzerine ana tanrıça Aruru ellerini yıkayıp bir kil parçasını alır ve ona şekil verir.

Her tarafı kıllarla kaplı, maymuna benzeyen bu yaratığa Enkidu adını verir.

Enkidu hayatını ceylanlar arasında geçirir. Avcıların ceylanlara kurduğu tuzakları bozarak onların canını kurtarır.

Bunun üzerine avcılar da onu Gılgamış’a şikâyet ederler.

Gılgamış onlara seks tanrıçası İştar’ın tapınağına gidip insanlara zevk verme konusunda uzman bir fahişe rahibe olan Şamşat’ı görmelerini söyler.

Şamşat onları dinler ve sonra gidip Enkidu’yu bulur.

Şamşat ve Enkidu 6 gün 7 gece durmadan çılgınca sevişirler.

O sırada Gılgamış da onun ününü duyar ve daha görmeden ona ilgi duymaya başlar. Şamşat’tan onu kendisine getirmesini ister.

Şamşat bir süre Enkidu’yu eğitir. Ona bira içirir, sosyalleştirir. Kıllarını temizler. Elbise giydirir.

Ve sonunda Gılgamış’a götürür.

O andan itibaren Gılgamış’la Enkidu arasında ölünceye kadar bitmeyecek bir aşk başlar.

İnsanlığın bildiği ilk “gay” ilişkisi ve iki erkek ve bir kardın arasındaki ilk “threesome” yani ilk üçlü aşk hikâyesi budur.

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