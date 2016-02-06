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Politika

Ertuğrul Özkök: Yanlış veya doğru demeden Türkiye'nin Suriye politikasını destekleyeceğim

"Ben böyle büyütüldüm, vatanseverlik bana göre böyle bir şeydir"

06 Şubat 2016 10:28

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Suriye politikamız yanlış olsa bile desteklemeli miyiz" sorusuna cevap ararken, "Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, yanlış veya doğru demeden, ülkemin alacağı kararları desteklemeye devam edeceğim" dedi.

"Ben böyle büyütüldüm, vatanseverlik bana göre böyle bir şeydir" diyen Özkök, "Birinci Dünya Savaşı’nda cepheye koşanlar ve şehit olanlar arasında, bu savaşın yanlış ve gereksiz olduğuna inanan on binlerce vatansever vardı. Böyle bir ihtiyaç olursa, elbette biz de koşarız. Ama vatanseverlik, aynı zamanda doğru bildiklerinizi yazmaktır" ifadesini kullandı. "Tek yolun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin konuyu ele alıp, bütün Türkiye vatandaşlarını arkasına alacak yeni bir politika belirlemesi olduğunu" savunan Özkök, "Unutmayalım, Kurtuluş Savaşı’nda bu vatanı savunan en etkili güç Türkiye Büyük Millet Meclisi’ydi. Gelmekte olan bu büyük tehlikeye karşı da bizi koruyacak olan en etkili güç odur" görüşünü dile getirdi.

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