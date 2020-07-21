Ertuğrul Özkök: WhatsApp mesajlarının görülebildiği doğru mu?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 'Deadwind' dizisindeki WhatsApp diyalogunun şirket yetkililerince açıklanması gerektiğini belirtti.

Özkök, "Önceki gece geç saatlerde 'Deadwind' dizisinin ikinci sezonunun beşinci bölümünü izliyorum.Ortalarına doğru öyle bir sahne geliyor ki, gözlerim faltaşı gibi açılıyor.Yanlış mı gördüm diye geri dönüp tekrar seyrediyorum... Hayır doğru görmüşüm. 'Deadwind' Finlandiya ve Estonya’da geçen bir polisiye dizi...Dizinin bu bölümünde kadın dedektif istihbarat merkezini arıyor ve aralarında şu konuşma geçiyor:Tulsio’nun telefonunu dinliyor muyuz? 'Tabii...' WhatsApp ve Telegram mesajlarını görebilir miyiz? 'Telegram’ı göremeyiz...' İşte bu son cümleye fena halde takıldım." görüşünü savundu.

Özkök, "Özellikle pandemi yasaklarının başından beri WhatsApp ve WhatsApp grupları, insanların kendilerini en rahat hissettikleri haberleşme kanalları oldu.İnsanlar orada sansürsüz, korkusuz konuşabiliyor. Telefon son 20 yıldır Türkiye’nin en büyük kâbusuydu.Binlerce insan telefondaki geyiklerden bile yargılandılar. Kontrolsüz bir telefon dinleme furyası ve çok kolay hack’lenme insanları tedirgin etti." görüşünü savundu.

Özkök, "O nedenle milyonlarca insan WhatsApp’a sığındı. Zaman zaman WhatsApp’la ilgili dedikodular ayyuka çıktı ama her her defasında WhatsApp, şifreleme sisteminin gücünü anlatan mesajlarla insanları rahatlattı. Şimdi bütün dünyanın izlediği bir dizinin son sezonunda işte böyle bir cümle karşımıza çıkıyor.Acaba bu doğru mu? Yoksa dizi filme yerleştirilmiş gizli bir Telegram reklamı mı..." yorumunu yaptı.

Özkök, "Hem Facebook’un, hem WhatsApp yönetiminin, hem de bu dizinin yapımcılarının bizlere cevabını vermesi gereken çok önemli bir soru bu. Yeryüzünde otoriter rejimlerin, baskıcı yönetimlerin, devletlerin ceberutundan korkan milyonlarca insanın bilmeyi hak ettiği çok önemli bir soru..." ifadesini kullandı.

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