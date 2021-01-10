Ertuğrul Özkök:  WhatsApp kâbusu, ne o çıplak fotoğrafları başkalarına mı vereceksin?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, yeni WhatsApp sözleşmesine ilişkin olarak, "Şu an bütün dünyada tekelleşmiş sosyal paylaşım platformlarına karşı bir tepki büyüyor. WhatsApp böyle bir şey yaparsa Amerikan ve Avrupa Birliği kongrelerinde giderek dillenen 'antitröst', 'antitekel' yasaları da hızlanır... Yani altında ilk kalan Mark Zuckerberg olur." görüşünü savundu.

"WhatsApp kâbusu, ne o çıplak fotoğrafları başkalarına mı vereceksin?" başlıklı yazısında Özkök, "Herkesin kulaktan kulağa sorduğu soruyu ben açıkça sorayım: Hani pandemi sırasında erkek WhatsApp gruplarında karşılıklı atılan o çıplak kadın fotoğrafları var ya... Yapılan o erkek geyikleri... Hani bir uçtan ötekine şifreli diye fantezi meraklılarının yaptığı o anatomik paylaşımlar... Kadınlar, siyasetçiler hakkında o yazılıp çizilen fıkralar... Paylaşılan siyasi karikatürler... Normal sohbetlerimizde ağzımıza almayacağımız ifadeler, kavramlar, küfürler... Ne oluyor şimdi... Üç yıldır yaptığımız her paylaşımın, attığımız her mesajın altında bize, 'Merak etme bu paylaşımlarınız bir uçtan ötekine şifrelidir' güvencesi veren WhatsApp’tan sonra, 8 Şubat’tan itibaren bütün bu duygusal ve psikolojik çöp tenekemizi, kozmik odamızı Facebook ve üçüncü kurumlar da mı karıştıracak.." yorumunu yaptı.

Özkök, "Dün Cüneyt Özdemir’in YouTube yayınına çıkan bir öğretim üyesi 'Evet paylaşacak' dedi...Bunun üzerine WhatsApp’ın yeni paylaşım kurallarını okudum. Harfler o kadar küçük, yazılar o kadar uzun, ifadeler o kadar karmaşık ki... Her zamanki gibi yine bir şey anlamadım. Ama içimdeki bir ses 'Bu böyle olamaz' diyor... Herhalde insanların mahremiyet alanına, kozmik odasına, o hassas bölgeye girmeyecekler... Muhalif insanları iktidarların pençelerine atmayacaklar..." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Ama mesele sadece siyasi veya cinsel fantezi meselesi değil ki...Ben WhatsApp üzerinden bir şifremi bir arkadaşımla paylaşıyorsam, o bilgiyi de alıp verecek mi... O noktaya gideceklerini tahmin etmiyorum. Bugün dünyada WhatsApp gruplarında çok katı biçimde uygulanan bir kural var. İnsanlar o gruplarda yapılanları dışarı sızdırmıyor... Yani 'WhatApp’da konuşulan, paylaşılan WhatsApp’ta kalır' kuralı var. Eğer bu kural sistemi bizzat WhatsApp tarafından çökertilirse... Şu an bütün dünyada tekelleşmiş sosyal paylaşım platformlarına karşı bir tepki büyüyor." ifadesini kullandı.