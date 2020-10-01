Ertuğrul Özkök: Viski, teorik olarak sevişmeye en uygun içkidir

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında "Tecrübe" bölümünün ardından içkilerin etkilerini yazdı. Özkök, viski için, "Hype' yapar, yani yükseltir. Teorik olarak sevişmeye en uygun içkidir, ama fiiliyatta iki kadehte bırakılmadığı için sonuç şaraptan da beter olur." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Rakı: En yerli ve milli içkidir. Memleketin bunca meselesi varken katiyen başka mesele konuşturmaz. Çok yorar, gece sonunda aşka meşke hiç yer bırakmaz. Şarap: Tam aksine, memleket meselelerine Fransız kalma içkisidir. Aşkı meşki çok konuşturur, ama 'siesta'nın davetini hiç kıramaz. Erken uyutur, masa ve masadakiler başkalarına kalır." yorumunu yapar.

Özkök, "Votka; Shot shot içilir, ayakta içilirse eh. Ama oturarak içilirse, etraf o kadar kalabalık, laf ise daha da kalabalık olduğu için sabaha kadar konuşulur sonra dağılınır. Masada içilirse dağılınmaz, masadan toplanılır. Tekila: Çoğunlukla etraf çok gençtir. Herkes yine ayaktadır. Herkes durmadan içmektedir, herkes durmadan gülmektedir. Ben içmediğim için hiçbir şey anlayamamışımdır. Bira: Sadece yazın öğleyin içtim. Gerisini sokakta, maç veya konser öncesi içenlerde gözlemledim. Ya çökertiyor ya da saldırganlaştırıyor. Bu arada sık sık gittiğiniz tuvaletlerden birinden döndüğünüzde birlikte olduğunuz kızı bulamama ihtimaliniz yüksek." ifadesini kullandı.

Özkök, "Kokteyl: İşte o renkli sıvıları içenleri hiç anlamadım, anlamıyorum ve anlayamayacağım. İçenler de sonradan asıl içkiye geçtikleri için o renkli sıvının etkisinin ne olduğunu da bilmiyorum." Kımız: Herkesin bildiği kimsenin içmediği efsane içki. At sütünden yapılıyormuş. Mersi ben almayayım, Kızılelmacılar önden buyursun." değerlendirmesinde bulundu.

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