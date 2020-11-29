Ertuğrul Özkök: Utanacağım 'şatafat' dedikodularına uzak, ama utanmayacağım bir lükse yakın Mercedes’e binmeye başladım

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, araba kullanmayı bilmediğini belirterek, kişisel 'araba tarihi'ni yazdı. Özkök, Aydın Doğan’ın Hürriyet’in sahibi olduğu yıllarda 90 bin dolara bir Cadillac Deauville arabasının olduğunu söyleyen Özkök, holding patronunu bu araç için mektup yazdığını belirtti. Özkök, "Utanacağım 'şatafat' dedikodularına uzak, ama utanmayacağım bir lükse yakın Mercedes’e binmeye başladım" ifadesini kullandı.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

"Artık 70’li yaşlardayım... Genç yıllarımda nedense Mercedes’i pek sevmezdim. Binenleri de küçümserdim. Tasarım bağımlısı dimağım onun çizgilerini çok geri görürdü... Soğuk Savaş yıllarının sahneleri gözümün önüne gelirdi hep. Bir de sonradan görme zengin arabası gibi gelirdi... Şimdi hayatımda ilk defa bir Mercedes’e biniyorum. Ama bir Maybach değil tabii... 600 veya 500 değil yani... “S” sınıfı da değil... 1 rakamıyla başlayan bir model... Mercedes façasını düzeltti... Çok hoşuma giden bir tasarıma ve çizgiye ulaştı... İç donanımında, orta halli arabalarında bile bana lüks duygusunu fazlasıyla veriyor... Sanrım 'küçük araba sevdası tarihim' ulaşması gereken istasyona ulaştı... Utanacağım 'şatafat' dedikodularına uzak, ama utanmayacağım bir lükse yakın... Sonradan görme tarihimi kapatan bir araba yani..".