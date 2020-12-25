Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Türkiye ve birçok Müslüman ülkede artık alkollü içki üretim ve pazarlamada çalışan kadın sayısı tahmininizin üzerinde artıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Özkök, "Sizce Türkiye’nin en büyük içki gruplarından birinin CEO’su hangi şehirden bir insandır?İzmir? İstanbul... Antalya... Edirne...Yanıldınız...Dünyanın en büyük iki içki grubundan biri olan “Pernod-Ricard”ın Türkiye, Afrika ve Ortadoğu (MENAT) bölgesinden sorumlu CEO’su Selçuk Tümay, Karaman doğumlu...Yani eskiden Konya Karaman diye bildiğimiz şehirden..." ifadesini kullandı.

Özkök, "O zaman geleyim ikinci soruya...Pernod-Ricard grubunun, daha çok Müslüman ülkeleri kapsayan 'Ortadoğu, Afrika ve Türkiye' bölümünün yönetim kurulunda sizce kimler vardır? Sakın 'İçmeyi seven erkekler' demeyin...Çünkü MENAT’ın 6 kişilik yönetim kurulunun 4 üyesi kadın.... Üçüncü soru:Fas gibi bir Müslüman ülkenin Pernod-Ricard gibi alkollü içki üreten şirketinin başında yönetici olarak kim vardır?Hıristiyan bir erkek mi?Hayır yanıldınız...Müslüman bir kadın...Türkiye ve birçok Müslüman ülkede artık alkollü içki üretim ve pazarlamada çalışan kadın sayısı tahmininizin üzerinde artıyor..." yorumunu yaptı.

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