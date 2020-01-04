Ertuğrul Özkök, Tuğrul Eryılmaz'la haber ilişkisini yazdı: Ben çalmıyorum, iktibas ediyorum

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz'ın kendisinden para aldığına yönelik soruya verdiği, "Hayır, o benden haber çalıyor ben de ondan okuyucu" yanıtına karşılık verdi. "Güzel bir ticaret ama gerçeği tam yansıtmıyor" diyen Özkök, "Ben çalmıyorum, iktibas ediyorum. Çünkü adını veriyorum. Üstelik de bunun karşılığında para falan da ödemiyorum. Bedava muhabirim" ifadelerini kullandı.

Cihangir’de Mülkiyeliler arasında başlayan “Mülkiye’nin en güzel bacaklı erkeği kimdi?” tartışması ise sürüyor. Daha önce oyunu açıklayan ve birinciliğe Cem Duna'yı yerleştiren Özkök, şunları kaydetti:

"Bugün onu da buldum ve böylece mülkiye çevresinde geçen yılın en büyük tartışmasına noktayı koydum. Bu arada eski Mülkiyelilere bir de haber vereyim. Cem Duna hatıralarını yazdı ve yakında Remzi Kitabevi’nden çıkacak. Ama bu özellikle Özal’lı yılları ve iş dünyasındaki hatıraları olacak."

TIKLAYIN - “Mülkiye tarihinin gelmiş geçmiş en güzel bacaklı erkeği kimdir?” tartışması büyüyor; Ertuğrul Özkök oyunu açıkladı