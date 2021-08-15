Ertuğrul Özkök'ten Tuğrul Eryılmaz'a 'smokin' yanıtı: Bütün Cihangir seninle aynı fikirde değil...

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz'ın 13 Ağustos tarihli yazısına atıfta bulunarak, "Biraz araştırma yapsam, derin Cihangir’in smokinlilerini tek tek teşhir ederim. Yani arkadaş, smokin belki, son günlerde Tuğrul’un masasından kalkmayan Kadir İnanır’ı bozar... Ama bil ki bütün Cihangir seninle aynı fikirde değil..." düşüncesini dile getirdi.

Özkök yazısında, "Geçen hafta Upper Cihangir’in kültür ve sanat nomenklaturasını atlatıp, New York’ta yapılacak “Smokinli Ahmet Ertegün Galası”nı yazdım ya... Tuğrul Eryılmaz fena bozulmuş...Diyor ki: 'Hangi çılgın Cihangirliye smokin giydirirmiş şaşarım...' Şöyle geçmişten bugüne Cihangir’de yaşayanları bir düşündüm... Mesela Selçuk Yöntem... Mesela Kenan İmirzalıoğlu... Mesela Şener Şen...Mesela Teoman.. Hepsi o semtte oturdular. Dördünün de smokinli fotoğrafı var... Biliyorum şimdi diyecek ki, ya reklam filminde ya rol icabı..." ifadesini kullandı.

Özkök şunları kaydetti:

"Yok yok, biraz araştırma yapsam, derin Cihangir’in smokinlilerini tek tek teşhir ederim. Yani arkadaş, smokin belki, son günlerde Tuğrul’un masasından kalkmayan Kadir İnanır’ı bozar...

Diyeceğim, Tuğrulcuğum sen Oray Eğin’in Amerika’dan getirdiği o “Comics” desenli tişörtü giymeye devam et...

Ama bil ki bütün Cihangir seninle aynı fikirde değil..."

Eryılmaz yazısında, "Bana çok az benzeyen mektep arkadaşım Ertuğrul Özkök "Upper Cihangirlileri atlatarak" bir sanat haberi vermiş dün. Ünlü müzik insanı Ahmet Ertegün'ün gecesi için ünlü isimlere davetiye gönderiliyormuş. İlâhi Özkök. Altında Akbank ve HSBC imzaları olan bir "black tie" davete Cihangirlileri çağırmaya kim cesaret edebilir? Hangi çılgın Cihangirliye smokin giydirecekmiş, şaşarım. Özkök'e fazla da haksızlık etmeyeyim çünkü "prompterlı" canlı yayında Devlet Başkanı'na sufle veren köşeci Abdulkadir Selvi'yle aynı gazetede yazmak zorunda." düşüncesini dile getirmişti