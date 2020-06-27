Ertuğrul Özkök'ten Tuğrul Eryılmaz'a "Ne şiş yansın ne kebap" yanıtı: 40 sorudan üç-beşi “vongole” olsaydı...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz'ın 'Düzeyli Magazin' köşesinde,kendisine ilişkin yaptığı "ne şiş yansın ne kebap" yorumuna yanıt verdi.

Tuğrul Eryılmaz, T24'te her hafta cuma günü yayımlanan 'Düzeyli Magazin' köşesinde bu hafta Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a bazı önerilerde bulundu. "İnsan 'tarafsız görünmenin 50 yolu' konusunda köşedaşı Ertuğrul Özkök'ten biraz ders almaz mı? Özkök, Jülide Ateş'ın yaptığı programda 'ne şiş yansın ne kebap' cevaplarıyla beni bile kıskandırdı" diyerek Ertuğul Özkök'ten de bahseden Eryılmaz, "Ahmet Hakan da Özkök gibi kendine model olarak Güneri Civaoğlu ve Zafer Mutlu'yu alırsa başarılı olabilir. Bu da naçizane benim tavsiyem" ifadelerini kullandı.

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Özkök bugünkü yazısında Eryılmaz'ın ne şiş yansın ne kebap” ifadesi için "İtirazım var" diyerek şunları kaydetti:

T24 haber sitesinin 'seviyeli magazincisi' Tuğrul Eryılmaz dünkü yazısında benim Jülide Ateş’in '40 Soru” programında verdiğim cevapları şöyle yorumlamış... “Ne şiş yansın ne kebap.” İtirazım var... Ben o cevaplarla tam aksini söyledim. Yani “Hem şiş yansın, hem kebap” dedim... Çünkü bugün yaşadığımız şu tartışmada bir taraf şiş, öteki taraf kebapsa, vallahi ikisi de bana göre değil. Daha açık söyleyeyim. “Ocakbaşı” olayı bana göre değil.

Zaten o yüzden Türk siyasetinin “ocakbaşı masasının” bu tarafı da öteki tarafı da hazzetmiyor benden. Çünkü ben Ege ve Akdeniz mutfağından yanayım... Mesela 40 sorudan üç-beşi “vongole” olsaydı... Ne “pasta”nın, ne de “kum midyesi”nin yanmasına asla izin vermezdim.