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Yaşam

Ertuğrul Özkök'ten Tuğrul Eryılmaz'a: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, 'Mülkiye Marşı'nı tescil ettirmek için ilk başvuruyu yapmış

Tuğrul Eryılmaz - Ertuğrul Özkök (sağda)

03 Aralık 2020 07:34

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı'nın "Mülkiye Marşı"nın tescil edilmesi için ilk başvuruyu yaptığı yazdı. 

Özkök, T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz'a seslendiği yazısında "TRT’nin 'Mülkiye Marşı'nı 'Vatan Marşı' adıyla yayınlamasıyla başlayan tartışmada yeni bir gelişme var. Upper (yukarı) Cihangir’in Mülkiyeli sakinlerinin dikkatini çekecek haberi yine ben vereyim. Kulağıma geldiğine göre Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı marşın adını 'Mülkiye Marşı' olarak tescil ettirmek için ilk başvuruyu yapmış. Bu iyi haberi de upper Cihangir’e ve onun seviyeli magazincisine duyururum." ifadesini kullandı. 

 

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