Ertuğrul Özkök'ten Sabah yazarı Uluç'a: Hıncal Abi hoş geldin biz “tıktıkçıların” arasına

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un streaming platformlarla ilgili yazılarını eleştirirken kendisinin de Netflix hakkında yazmasını bugünkü köşesine taşıdı. Özkök, "Hıncal Abi hoş geldin biz 'tıktıkçıların' arasına" düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Dün benim için çok mutlu bir gündü. Hıncal Abi de artık bize katıldı... Sabah’taki köşesinde streaming kanallarından birinde yayınlanan bir filmle ilgili yarım sayfa yazı yazmış. Adını vermeyeyim reklama girer, bir streaming kanalını öve öve bitiremiyor. Yazıda o kadar güzel bilgiler var ki.. Hepsi benim için yeni bilgiydi... O platformun kaç filmi Oscar’a adaymış, abone sayısı kaçı geçmiş. Hangi dizileri varmış. Samimi söylüyorum yazıdan çok şey öğrendim.Üstelik sabaha kadar uyuyamamış ve bu kanalın başında kalmış" görüşünü savundu.

Özkök yazısında, "Ne var bunda diyeceksiniz... Hıncal Abi Spotify, Netflix, Hulu, Amazon Prime, Apple Plus, BluTV gibi streaming platformlarla ilgili yazılara çok kızıyordu. Bunu yazanlara 'tıkçı' deyip girişiyordu. Hıncal Abi ben Spotify’cıyım... Sen de anladığım kadarı ile Netflix’çi olmuşsun... Biliyorsun değil mi, ikisi de aynı sistem. Biri müzik streaming platformu öteki video... İkisi de 'tıklama' olayı yani...O nedenle streaming gerçeğini kabullenmesi Türk medyası için yeni bir dönemin başlangıcıdır." görüşünü savundu.

Özkök, "Özdemir İnce’nin edebiyat medyası üzerine bir lafı vardı: 'Eğer Doğan Hızlan bir yerdeyse orası meşrudur...' Ben de diyorum ki... 'Eğer Hıncal Abi bir yerdeyse orası meşrudur...' Dolayısıyla ben de artık rahat rahat Spotify yazarım... Hıncal Abi hoş geldin biz 'tıktıkçıların' arasına... Hıncal Abi ile çok tatlı ve yaratıcı bir 'tık rekabeti' başlıyor." ifadesini kullandı.