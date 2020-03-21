Ertuğrul Özkök'ten Mustafa Sandal'a Koronavirüs çağrısı: Üşüyoruz, hadi Instagram’da bize 'kazak ördür'

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Koronavirüs salgınına karşı evinden çıkmayan vatandaşlara sosyal medya hesabı üzerinden konser veren şarkıcıları ve skeçler yayınlayacağını açıklayan Gülse Birsel'i örnek göstererek Tarkan, Mustafa Sandal, Kenan Doğu Kadehi Ters Tut'a çağrıda bulundu.

Tarkan'a, "Neredesin, ihtiyacımız var senin o cool haline" diye seslenen Özkök, Mustafa Sandal'a da, "Üşüyoruz... Hadi Instagram’da bize 'kazak ördür'..." mesajını iletti. Kenan Doğulu için, "Ellerinde Çiçeklerle' evde bize katıl, bekliyoruz seni" diyen Özkök, Dolu Kadehi Ters Tut adlı müzik grubuna da esprili bir dille, "Kadehini düz tut, evlerimize gel, şerefinize, sağlığınıza de" diye seslendi.

Özkök, "Yani diyorum, biz de bütün dünya gibi şarkı söylemeye başlasak... Fena mı olur..." sözlerini kaydetti.

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