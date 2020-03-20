Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 9'a; vaka sayısı 670'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte ölü sayısının 9'a, vaka sayısının ise 670'e yükseldiğini açıkladı. Koca, hayatını kaybedenlerin durumuna ilişkin "yaşlı ve direnci zayıf" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki Koronavirüs vakalarının son durumuna ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, son 24 saatte 3656 şüpheli hastanın 311'inin sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311’i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim."

11 Mart: 1 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka, 1 ölü

18 Mart: 191 vaka, 2 ölü

19 Mart: 359 vaka, 4 ölü

29 Mart: 670 vaka, 9 ölü