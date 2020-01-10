Ertuğrul Özkök’ten gazetesine eleştiri: Arkadaşlar Meghan Markle, Yeşilçam’ın kötü kadını Neriman Köksal değil

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, gazetesinin Sussex Düşesi Meghan Markle ve Prens Harry’in kraliyet haklarından vazgeçtiği haberini ““Sonunda Harry’i ailesinden de ülkesinden de kopardı” başlığı ile sunulmasına tepki gösterdi. Meselenin bu kadar basit olmadığını dile getiren Özkök, “Arkadaşlar Meghan Markle, Yeşilçam’ın kötü adını Neriman Köksal değil. Bazen en ilgincini bulayım derken hiç istemediğiniz anlamlar çıkar ortaya. Eminim bu başlık sonradan size de fena gelmiştir” görüşünü savundu.

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Özkök, “Ne anlıyoruz bu başlıktan? Meghan, eski Yeşilçam filmlerindeki kötü kadın Neriman Köksal... Prens Harry bir salak ve fettan kadın, zavallı kocasını kandırdı ve ailesinden, ülkesinden kopardı. Yapmayın arkadaşlar...Bu kadar mı basit yani” ifadesini kullandı.

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Özkök yazısında şunları kaydetti:

Bu harika Anglosakson sitcom’unda yeni bir Diana’nın doğduğunu görmüyor musunuz... Genç bir karı-kocanın kendi başlarına buyruk yaşama arzularını fark etmiyor musunuz...

Size de güzel gelmiyor mu cüret...

Ben de çok manşet attım, bilirim.

Bazen en ilgincini bulayım derken hiç istemediğiniz anlamlar çıkar ortaya.

Eminim bu başlık sonradan size de fena gelmiştir

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