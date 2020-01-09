Prens Harry ve eşi Meghan kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildi

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladı.

Harry ve Meghan, Sussex Kraliyet (sussexroyal) Instagram hesabından yaptıkları açıklamada, zamanlarını İngiltere ve Kuzey Amerika arasında böleceklerini de belirtti.

Açıklamada "Aylar süren derin düşünce ve fikir alışverişi sonucu, bu yıl bir değişim yapma ve bu kurum içinde kendimize daha yenilikçi bir rol biçimlendirmeye başlama kararı aldık. Kraliçe'ye tam desteğimiz sürerken, Kraliyet ailesindeki 'üst düzey' görevlerimizden çekildiğimizi ve ekonomik olarak bağımsızlığımızı kazanma yolunda çalışmaya başlayacağımızı söylemek isteriz." denildi.

Sussex Dükü ve Düşesi, İngiltere ve Kuzey Amerika arasında yaşamanın, oğullarının "hem içine doğmuş olduğu kraliyet geleneğinin değerini anlamasını", hem de kendilerine hayatlarının bir sonraki bölümüne odaklanmak için fırsat sağlayacağını belirtti.

Çift İngiltere ve Kuzey Amerika arasında yaşarken, Kraliçe'ye, İngiliz Milletler Topluluğu'na (Commenwealth) ve hamilik yaptıkları yerlere karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceklerini de bildirdi.

Harry Meghan bundan sonraki hayatlarında bir hayır derneği kurmayı planladıklarını da ifade etti.

Çift, Instagram takipçilerine hitaben yazdıkları mesajda "Özellikle son birkaç yıldır sizin yüreklendirmenizle, kendimizi bu düzenlemeyi yapmaya hazır hissettik" ifadesini de kullandı ve bundan sonraki gelişmeleri duyurmaya devam edeceklerini söyledi.

https://www.instagram.com/p/B7EaGS_Jpb9/

Buckingham Sarayı sözcüsü 'Dük ve Düşes ile kararları üzerine yapılan fikir alışverişinin erken aşamasında olduklarını' belirterek "Farklı bir yaklaşım izlemek istediklerinin farkındayız, ama bunlar çözümü uzun zaman alan karmaşık konular" dedi.

BBC Kraliyet Muhabiri Jonny Dymond, bir Kraliyet kaynağına dayandırarak, Harry ve Meghan'ın bu kararı alırken Prens William da dahil diğer aile üyelerine danışmadığını ve Kraliyet ailesinin bu karardan ötürü "incinmiş olduğunu" aktardı. Dymond, kraliyet ailesinin "hayal kırıklığını" dile getirmesinin çok güçlü bir tepki olduğuna da dikkat çekti.

Dymond "Bu, Saray'da bu akşam ciddi bir duygusallık olduğunu gösteriyor - büyük ihtimal açıklamanın içeriğine yönelik değil ama yapılış tarzına ve kendilerine danışılmadan yapılmış olmasına yönelik" yorumunda bulundu.

Çift ile Kraliyet ailesi arasında bir çatlak olduğu uzun zamandır hissediliyordu.

Çift Noel döneminde Kraliyet görevlerinden 6 haftalık izin alarak, Mayıs ayında doğan oğulları Archie ile birlikte Kanada'ya gitmişti.

Getty Images

İngiltere'ye geri dönmelerinin ardından Harry ve Meghan, Londra'daki Kanada Yüksek Temsilciliği'ni ziyaret etmiş ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etmişti.

Geçmişte sinema ve dizi oyunculuğu yapmış olan Meghan, ABD dizisi Suits'te oynadığı sırada Kanada'nın Toronto kentinde yaşamıştı.

Buckingham Sarayı eski basın sözcüsü Dickie Arbiter, kararın Harry'nin duygularıyla hareket ettiğini gösterdiği yorumunu yaptı.

Arbiter İngiliz basınının çift ve çocukları üzerine yaptığı haberler ve yaşadıkları sorunların da bu kararda etkili olduğunu belirtti.

Prens Harry, İngiliz medyasının eşinin üzerine gitmesine tepki göstermiş ve medyanın tavrını annesi Prenses Diana'ya gösterilen tavra benzetmişti.

Pratikte nasıl işleyeceği muamma

Buckingham Sarayı eski basın sözcüsü Dickie Arbiter, "Kraliyet ailesinin yarı zamanlı üyesi" olma kararının pratikte nasıl işleyeceğinin ise bilinmediğini söyledi.

Çiftin iki kıta arasında sürekli uçmak zorunda kalacağını da hatırlatan Arbiter "Harry fakir bir adam değil ama iki kıtada da yerleşik olmak, bir aile geçindirmek ve kendi işini kurmak - bunu nasıl yapacak? Güvenliklerini nasıl finanse edecekler?" dedi.

Arbiter ayrıca, çiftin Windsor'daki evi Frogmore Cottage'ın yenilenmesine harcanan 2.4 milyon sterlinin de vergi paralarından karşılanmış olması nedeniyle tartışma konusu olabileceğine dikkat çekti.

Getty Images Kraliçe 2. Elizabeth'i Noel mesajında masaya yerleştirilen aile fotoğrafları arasında Harry, Meghan ve oğulları Archie'nin fotoğrafı yer almamıştı.

BBC Kraliyet Muhabiri Dymond çiftin Preses Diana'dan kalan miras ve Meghan'ın oyunculuk kariyerinden kazandığı para da dahil, "hatırı sayılır miktarda birikimi" olduğunu belirtiyor.

Ancak Dymond iş konusunda "çıkar çatışması" sorunu olabileceğine dikkat çekiyor; "Kraliyet ailesinin özellikle üst düzey bireylerinin iş yapması sorunlu çünkü 'markalarını' kullanarak para kazanıyor gibi görünüyorlar ve bu da beraberinde 'çıkar çatışması' tartışmalarını getiriyor".

Dymond bu durumun herkes için yeni olduğunu belirterek "bekleyip göreceğiz" diyor.

Galler Prensi Charles, kamu görevleri dolayısıyla ve bir kısmı da özel harcamaları için kendi cebinden olmak üzere, oğulları William ve Harry ile eşleri Kate ve Meghan'a geçen sene 21.6 milyon sterlin vermişti.

Prens Harry, taht sıralamasında babası Prens Charles, abisi Prens William ve onun 3 çocuğunun ardından 6. sırada bulunuyor.

Harry ve Meghan'ın evleneceklerinin ortaya çıkmasının ardından özellikle İngiliz bulvar gazetelerinde Meghan'ın geçmişte oynadığı rollere ve aile geçmişine yönelik birçok haber çıkmıştı.

Ekim ayında düşes, Mail on Sunday gazetesine, özel bir mektubunu yayınladıkları gerekçesiyle dava açmıştı.

Prens Harry de Sun, Daily Mirror ve artık faaliyette olmayan News of the World gazetelerinin sahiplerini, "telefonundaki sesli mesajların bu gazeteler tarafından yasa dışı yollarla elde edilmesi" gerekçesiyle dava etmişti.

Instagram'da nasıl tepkiler geldi?

Harry ve Meghan'ın Instagram üzerinden yaptıkları açıklamaya, Instagram takipçileri de yoğun ilgi gösterdi.

Açıklamanın 6. saati itibarıyla Instagram paylaşımı 1 milyon 120 binden fazla kez beğenildi, yaklaşık 62 bin yorum yapıldı.

Yorumlarda çifte destek verenler de oldu, Harry'nin "körleştiğini" söyleyenler de...

ABD'li iş kadını ve televizyon yıldızı Rosie Rivera "Amacınıza giden yoldaki cesaretiniz hayranlık uyandırıyor" yazdı.

Bir diğer kullanıcı da "İngiliz medyası Meghan'a zorbalık ederek Harry'nin ondan ayrılmasını sağlayacaklarını düşündü. Ama bu ters tepti. Harry Meghan'dan değil, Kraliyet ailesinden ayrıldı. Meghan, Kraliyet ailesi için bir hediyeydi. Uluslararası dikkati ailenin üzerine çekti. Bu, Kraliyet ailesinin ne kadar modern olabileceğini göstermek için kaçırdığı onca fırsattan biri. İngiltere, sen kaybettin. Harry, Meghan sizi seviyoruz" yazdı.

Ancak Harry'nin Meghan'ın etkisi altında kaldığını ve yanlış bir karar aldığını düşünenler de var.

Çok beğenilenler arasında yer alan bir yorumda "Harry'ye yazık... Meghan onun gözünü kör etti. Meghan şimdi yeni arkadaşlarının banka hesaplarından geçinebilir. Bu tam da onun istediği şey. ABD'ye geri gelme" oldu.

Bir diğer yorumda ise "Bu olanlardan dolayı üzgünüm - ve açık ki sorumlusu Meghan. Korkarım ki aileni izole etme kararın, ilişkin yürümezse, pişmanlığa neden olacak" denildi.

Instagram kullanıcıları arasında çiftin iki kıta arasında yapacakları uçak yolculuklarıyla bırakacakları karbon ayakizine dikkat çekenler de var.

Bir kullanıcı "Peki bu iki doğa savaşçısı iki kıta arasında nasıl gidip gelecek? Uçakla mı? Uçakların kötü olduğunu ve herkesin karbon ayakizini kesmesi gerektiğini söyleyenler onlar değil miydi?" diyerek tepki gösterdi.