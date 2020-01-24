Ertuğrul Özkök'ten ‘Cihat Yaycı’ yorumu: Cumhurbaşkanı arkasında durduğu sürece komutana bi şey olacağını sanmıyorum

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, ‘FETÖMETRE’ kriterlerini hazırlayan, Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının mimarı olarak görülen Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı hakkında soruşturma başlatılmasını bugünkü köşesinde yorumladı. Özkök, “Bana göre bu yılın 20 insanı” listesine Yaycı’yı da yazdığını anımsatarak, “Tahmin ediyorum kamuoyundan da destek aldı. Ama olayın ikinci adımı olan Libya’ya asker gönderme meselesi bu anlaşmayı gölgede bıraktı. Çünkü yapılan kamuoyu araştırmalarının neredeyse hepsi, halkın yüzde 65’ine yakınının Libya’ya asker gönderilmesine karşı olduğunu ortaya koyuyor. Bunun da komutanın ön plana çıkışından rahatsız olanların eline bir koz verdiği açık. Ama Cumhurbaşkanı arkasında durduğu sürece komutana bir şey olacağını da sanmıyorum” düşüncelerini dile getirdi.

Özkök, köşe komşusu Nedim Şener’in yazısında kendisine yaptığı “Acaba onu yılın insanı seçen Ertuğrul Özkök’ün nazarı mı değdi” atıfına da “Böyle olaylar nazarla açıklanmaz ama şu gerçeklere de bakmak lazım. Komutanın deniz anlaşması fikri dâhiyane bir diplomatik ataktı” yanıtını verdi.

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