Erdoğan'ın övgüyle bahsettiği Tümamiral Cihat Yaycı, 'ya istifa ya emeklilik' noktasına getirilmiş

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, ‘FETÖMETRE’ kriterlerini hazırlayan, Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının mimarı olarak görülen Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın hakkında soruşturma ve inceleme başlatılmasıyla nedeniyle ‘ya istifa ya emeklilik’ noktasına geldiğini yazdı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan, 22 aralık 2019'da Piri Reis'in havuza çekilmesi töreninde Yaycı hakkında övgü dolu sözler söylemişti.

Şener, “Mesele övgü dolu işler yapmasıymış, işte tam bu nedenlerden dolayı da hakkında soruşturma ve inceleme açılmış. 15 Temmuz sonrası 70 ana, 280 alt kriterden oluşan ve TSK’ya sızmış FETÖ mensuplarını ortaya çıkaran FETÖMETRE isimli çalışmayı gerçekleştirdi. Bu kriterleri görev yaptığı Deniz Kuvvetleri’nde etkili bir şekilde uyguladı. Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları da zaman zaman FETÖMETRE’den yararlandı. Cihat Yaycı, bu çalışmasını TSK’nın değişik birimlerinde, okullarda hatta sivil bürokraside, yargıda toplantılarla anlattı. En çok da FETÖ üyesi eski TSK mensuplarının hedefi haline geldi. Çünkü yaptığı çalışmanın ne kadar etkili olduğunu en iyi onlar biliyordu. O yüzden kendisi ve ailesi sürekli tehdit aldı, hedef gösterildi. Tümamiral Cihat Yaycı, en son Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının mimarı, “mavi vatan” kavramının da fikir babasıydı. Bunun için makaleler, kitaplar yazdı” ifadesini kullandı.

Şener, köşe komşusu Ertuğrul Özkök’ün Cihat Yaycı yazısına atıfta bulunarak, “Elbette Tümamiral Yaycı, Ertuğrul Özkök’ün yazdıklarını fazlasıyla hak ediyor ama yazımı yazarken aklıma geldi, ‘Acaba Yaycı nazara mı geldi?’ diye düşünüp gülümsedim” düşüncesini dile getirdi.

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Erdoğan ne demişti?

Türkiye olarak deniz yetki alanları konusunda Libya ile 10 yıl önce ilk adımları attıklarını dile getiren Erdoğan, "Halen Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Kurmay Başkanlığı'nı yürüten Tümamiral Cihat Yaycı'nın bu konuda hazırladığı raporlar, haritalar, yazdığı makaleler ve kitaplar ortadadır. Dönemin Libya Devlet Başkanı Kaddafi ile bu meseleyi harita üzerinde konuşmuş, kendisiyle anlayış birliğine varmıştık. Ülkemizin Libya'ya bakan kara bölümü ile Libya'nın ülkemize bakan kara bölümü arasındaki deniz yetki alanı çakışması uluslararası mevzuata ve uygulamalara göre bize bu hakkı veriyor. Bölgedeki karışıklıklar sebebiyle mutabakat metninin hukuki zemine taşınması biraz gecikti." ifadelerini kullanmıştı.