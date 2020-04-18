Ertuğrul Özkök'ten "Bu kadar hasmı olmasına şaştım" diyen Tuğrul Eryılmaz'a: Yıldırım Türker ve Perihan Mağden’i biliyorum ama ötekiler kim, çatlıyorum

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü köşesinde, "Hastasıyım, her hafta takip ediyorum" dediği T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz'ın 'Düzeyli Magazin' köşesinde geçen haftaki ifadelerine yer verdi. Eryılmaz'ın, "Ertuğrul Özkök’ün Cihangir ve medyada bu kadar hasmı olmasına şaştım" sözlerini hatırlatan Özkök, "Yıldırım Türker ve Perihan Mağden’i biliyorum ama ötekiler kim meraktan çatlıyorum" dedi.

Tuğrul Eryılmaz, "Dedeler, nineler ve torunlar" (10 Nisan 2020) başlıklı köşesinde, "Ertuğrul Özkök'ün Cihangir ve medyada bu kadar hasmı olmasına şaştım, o yüzden gizli gizli mesajlaşıyorum. Ama adam iyi maldan anlayan iyi bir ana akım gazeteciyse ben ne yapayım. Bir daha mektep arkadaşım Özkök yüzünden saldırıya uğrarsam o isimleri açıklayacağımı buradan duyuruyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Özkök bugünkü köşesinde Eryılmaz'ın bu sözlerini hatırlatarak şunları kaydetti:

24’de “Seviyeli Magazin” köşesinin yazarı Tuğrul Eryılmaz geçen haftaki yazısında benimle ilgili şöyle bir bilgi verdi: “Ertuğrul Özkök’ün Cihangir ve medyada bu kadar hasmı olmasına şaştım. O yüzden gizli gizli mesajlaşıyorum. Ama adam iyi maldan anlayan iyi bir ana akım gazeteciyse ben ne yapayım?”

O gece canlı yayını izleyen her 100 kişiden kaçı Türktü.

Bunları yazdıktan sonra hasımlarımı uyarıyor:

“Bir daha mektup arkadaşım Özkök yüzünden saldırıya uğrarsam o isimleri açıklayacağımı buradan duyuruyorum”.

Vallahi ben de çok merak ettim.

Yıldırım Türker ve Perihan Mağden’i biliyorum ama ötekiler kim meraktan çatlıyorum.

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