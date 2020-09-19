Ertuğrul Özkök'ten "Balkan göçmenleri Türk değildir" diyen Prof. Uysal'a: Hadi biz Türkleştirildik ya sen 'Ne'leştirildin'

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Öztürk, katıldığı bir televizyon programında "Balkan göçmenleri Türk değildir, Türkleştirilmiştir" diyen Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal'ı isim vermeden eleştirdiği yazısında, "Bir süredir “Türkleştirildi” lafının altındaki manayı çok iyi öğrendik. Çok ıstırabını çekti bu millet böyle ötekileştirmelerin... Artık çok iyi biliyoruz ki, bunun bir adım ötesi “Onlar bizden değildir”e çıkar...

Son sözüm de şu olacak: Hadi bizler “Türkleştirildik”... Ya siz hocam... Evladı Fatihan’a bu etiketleri yapıştırmak için “Ne’leştirildiniz”... Ve nerede “Ne’leştirildiniz”... Başkanı olduğunuz Ortadoğu Araştırma Merkezi’nde mi... Kurduğunuz İran Araştırma Merkezi’nde mi... Durmadan demeç verdiğiniz El Cezire’de mi... Yoksa Mursi döneminde kitap yazmaya gittiğiniz Mısır’da mı..." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Özkök, Kırcaali'de doğmuş bir anne ve babanın çocuğu olduğunu, annesinin ve babasının bir kelime Bulgarca bilmediğine de işaret ederek, "Ondan önceki neslimiz... Dedelerim, anneannelerim, babaannelerim... Hepsinin tek dili vardı ve o da anadilleri Türkçeydi..." diye yazdı.

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