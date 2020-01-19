Ertuğrul Özkök: Tayfun Atay ile aynı duyguları yaşadım, Cem Yılmaz gerçekten olgunluk dönemini yaşıyor

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cem Yılmaz'ın son projesi Karakomik Filmler 2'yi değerlendirdi. Cem Yılmaz'ın sinema kariyerinin doruğunda olduğunu söyleyen Özkök, T24 yazarı Tayfun Atay'ın "Cem Yılmaz, Türkiye'nin Charlie Chaplin'i" değerlendirmesine katıldığını söyledi.

Cem Yılmaz'ın son projesi Karakomik Filmler 2'yi değerlendiren Özkök, Yılmaz'ın olgunluk dönemini yaşadığını söyledi. T24'te yayınlanan Gerçek Gridir programında Tayfun Atay'ın Yılmaz hakkında "Cem Yılmaz, Charlie Chaplin’imizdir. Chaplin bütün dünyayı güldürüyordu, Cem de bütün Türkiye’yi güldürüyor" sözlerini hatırlatan Özkök, "Film bittiğinde ben de aynı duyguları taşıyordum" dedi.

Özkök'ün "En maçı sporcunun en gizli ikinci hayatı" başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Cem Yılmaz’ın “Karakomik



Filmler”inin ikinci iki bölümünü, ilgiyle takip ettiğim popüler kültür yazarı Tayfun Atay’la birlikte izledim.

Atay film hakkında görüşlerini T24’te Seden Mestan’a anlatırken, ilginç bir tez ortaya attı.

“Cem Yılmaz, Charlie Chaplin’imizdir. Chaplin bütün dünyayı güldürüyordu, Cem de bütün Türkiye’yi güldürüyor, Chaplin de Cem de güldürürken duygulandıran, hüzünlendiren ve düşündüren ve politik motivasyonu olan bir komedyendir” dedi.

Film bittiğinde ben de aynı duyguları taşıyordum.

Cem gerçekten olgunluk dönemini yaşıyor...

Ve bunu Türkiye’nin sıradan küçük insanının, mahallemizde yaşayan hepimizin içindeki küçük insanın yalnızlığını, hırslarını, çaresizliklerini o kadar güzel anlatıyor ki...

Bana göre sinema kariyerinin doruğunda..."