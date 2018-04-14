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Ertuğrul Özkök: Suriye'de en etkili ikinci lider Erdoğan

"Suriye'de attığı adımlarla gelişmeleri en çok etkileyen liderler hangileri?"

14 Nisan 2018 14:05

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Suriye üzerinde hangi liderlerin etkili olduğu sorusuna yanıt verdi. Söylediğini gerçekleştiren ülke liderleri arasında sıralama yapan Özkök, ilk sırası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geldiğini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da yaptığı açıklamalarıyla ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

Donald Trump'un sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Hazırlan Rusya, bu füzeler gelecek" şeklindeki açıklaması sonrası gözlerin diğer devlet başkanlarına çevrildiğini aktaran Özkök'ün, "Suriye’de attığı adımlarla gelişmeleri en çok etkileyen liderler hangileri?" diyerek yaptığı sıralama ise şöyle:

- Bir: Putin

- İki: Esad

- Üç: Ruhani

- DÖört: Erdoğan

- Beş: Trump.

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