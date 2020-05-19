Ertuğrul Özkök: Sporcumuz Büşra Ün'ü pazar günkü yazımla kırmışım, inşallah gönlünü alabilmişimdir

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, paralimpik olimpiyatlar tekerlekli sandalye tenisine katılan sporcu Büşra Ün'ü pazar günü kaleme aldığı yazıda kırdığını dile getirdi.

Özkök, "Pazar günü milli sporcuların 19 Mayıs Bayramı için Apple Music’te yaptıkları dinleme listelerini yazmıştım. Paralimpik Olimpiyatlar tekerlekli sandalye tenisine katılan sporcumuz Büşra Ün, yazımın başlığına üzülmüş. 'Bir genç kız tekerlekli sandalyede neler dinler' demiştim. 'Ben genelimle değil, yaptığım sporla konuşulmak istiyorum' diyor. Başlığın kırıcı olduğunu hiç düşünmemiştim. Ama tabii ki böyle bir hassasiyeti varsa onu da anlamak gerekir. O nedenle arayıp sohbet ettim. İnşallah gönlünü alabilmişimdir." ifadesini kullandı.

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