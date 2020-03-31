Ertuğrul Özkök: Sosyal izolasyon Rasim Ozan Kütahyalı'nın Atatürk'e bakış açısında bir değişikliğe yol açar mı?

Hürriyet gazetesi Ertuğrul Özkök, "Rasim Ozan Kütahyalı, nam-ı diğer ROK, “Sultan Hamid, Kemal Paşa ve Tayyip Bey' isimli bir kitap yazıyormuş. Yaşadığımız şu olaylar, sosyal izolasyon acaba onun Atatürk’e bakış açısında bir değişikliğe yol açar mı?" düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | Nagehan Alçı: Karantina günlerinde Rasim Bey odasında müzik dinleyip "Sultan Hamid, Kemal Paşa ve Tayyip Bey" kitabını yazıyor

Özkök, "Dün Nagehan Alçı’nın köşesinde okudum... Eşi Rasim Ozan Kütahyalı, nam-ı diğer ROK, 'Sultan Hamid, Kemal Paşa ve Tayyip Bey' isimli bir kitap yazıyormuş. Baktım sosyal medyada yüklenen yüklenene... Özellikle Mustafa Kemal değil de Kemal Paşa deyişine takılmışlar. Şöyle düşündüm... Kütahyalı Güneş gazetesinde yazmaya başladı. Bu kitabı korona günlerinde yazıyor. Yaşadığımız şu olaylar, sosyal izolasyon acaba onun Atatürk’e bakış açısında bir değişikliğe yol açar mı? Belki de post-korona döneminin anlamlı işaretlerinden biri bu olacak." ifadesini kullandı.

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