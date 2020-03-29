Nagehan Alçı: Karantina günlerinde Rasim Bey odasında müzik dinleyip "Sultan Hamid, Kemal Paşa ve Tayyip Bey" kitabını yazıyor

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmadığını belirterek günlük rutinini kaleme aldı. Alçı çocuklarla ve evin eksileriyle ilgilendiği sırada eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın müzik dinleyerek, "Sultan Hamid, Kemal Paşa ve Tayyip Bey" kitabını yazdığını dile getirdi.

Alçı, "Bu zor günlerde yine olan en çok biz kadınlara oldu. Ben yukarıda saydığım işlere yetişmeye çalışırken Rasim Bey odasında sabahtan akşama müzik dinleyip "Sultan Hamid, Kemal Paşa ve Tayyip Bey" adındaki kitabı için okuyor ve yazıyor. Ve maalesef o bir istisna da değil. Çocukların ders sorumluluğunu alan ve takip eden, evdeki işlere yardımcı olan erkek sayısı çok az." görüşünü savundu.

Alçı, "İşle mi, evle mi, eve taşınan okulla mı ilgilenelim? Burada da cinsler arası adaletsizlik devam ediyor. Tanıdığım bütün kadınlar feci bunalmış ve yorulmuş durumda." ifadesini kullandı.

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