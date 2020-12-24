Ertuğrul Özkök: Son 10 yılda, devlet olarak ağırlık verdiğimiz abartılı milliyetçi Osmanlı dizileri nedeniyle kaybettiğimiz 'yumuşak güç' geri gelebilir

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Variety dergisinin "2020’nin en iyi uluslararası dizileri" listesinde Blu TV'de yayımlanan "Alef" dizisi olduğunu belirterek, "Son 10 yılda, devlet olarak ağırlık verdiğimiz abartılı milliyetçi Osmanlı dizileri nedeniyle kaybettiğimiz 'yumuşak güç' geri gelebilir" görüşünü savundu.

Özkök yazısında, "Önceki gece beni çok şaşırtan bir haber önüme düştü...Los Angeles’ta yayınlanan Variety dergisi uzun yıllar Hollywood konusundaki en önemli haber kaynağıydı.Halen de öyle...Şimdi onun internet versiyonunun abonesiyim.İşte o Variety önceki akşam bir dosya yayınladı. '2020’nin en iyi uluslararası dizileri...'Yani Amerikan dizileri dışındaki en iyi dizi filmlerden bir Top 20 yapmışlar....İşte o listenin 1 numarasında bir Türk dizisi vardı. 'Alef'BluTV’de yayınlanan diziyi ben de gerçekten çok beğenmiştim.Hatta bugüne kadar seyrettiğim en iyi Türk polisiyesi bile diyebilirim." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Yönetmenliğini Emin Alper’in yaptığı dizide Ahmet Mümtaz Taylan, Kenan İmirzalıoğlu ve Melisa Sözen oynuyordu....Sufi bir tarikatın içinde işlenen seri cinayetleri anlatan dizinin müziğini de Mercan Dede yapmıştı.Bir süredir diyorum ya...Türk dizi sanayi dünyada yeniden yükselişe geçiyor...Son 10 yılda, devlet olarak ağırlık verdiğimiz abartılı milliyetçi Osmanlı dizileri nedeniyle kaybettiğimiz 'soft power' yani 'yumuşak güç' bu sayede geri gelebilir." ifadesini kullandı.