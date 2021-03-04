Ertuğrul Özkök: “Seviyeli magazin” varsa yoklamayı kaçırmam

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz'ın Neoskola'daki derslerini köşesine taşıdı.

Özkök yazısında, "Neoskola gerçekten ilginç bir girişim. Öğretim üyesi kadrosu çok zengin ve renkli. Kendime bir program hazırladım bile... Murat Meriç’in derslerinden çıkınca, Cem Bozkuş’tan 'Baristalık' eğitimi alacağım. Sonra Engin Ataman’dan 'Koçluk, liderlik', Oğuz Türkkan’dan 'viski, yeme içme', Galip Yorgancıoğlu’ndan 'Yöneticilik' dersleri gelecek. Prof. Asaf Savaş Akat ve Prof. Deniz Ülke Arıboğan’ın derslerine de gireceğim. Karar veremediğim tek hoca, Upper Cihangir sakini Tuğrul Eryılmaz... 'Gazetecilik' dersleri veriyor... Programına bakacağım. Sadece klasik gazetecilikse bana fazla etik ve sıkıcı gelebilir. Ama 'Seviyeli magazin' varsa yoklamayı kaçırmam..." ifadesini kullandı.