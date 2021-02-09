Ertuğrul Özkök: “Seviyeli magazin” pazarında tam bir Rönesans dönemi başlıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, magazin programlarının sosyal medyada yeni bir mecra bulduğunu belirtti. Asıl gizli savaşın “seviyeli magazin” kesiminde yaşandığını söyleyen Özkök, ”Seviyeli magazin' pazarında tam bir Rönesans dönemi başlıyor" yorumunu yaptı.

Özkök yazısında, "Bu mücadele 'Upper Cihangir' ile 'Clubhose magazincileri' arasında geçiyor... Tuğrul Eryılmaz’ın T24’deki sitesinde patlayan 'Upper Cihangir magazini' son iki haftadır belli bir durgunluk yaşıyor. Bazılarına göre bunun nedeni seviyeli magazinin “founding father”ı (kurucu babası) Tuğrul Eryılmaz’ın, heteronormatiflere karşı mücadele ediyorum diye çok çabuk “müesses nizam” (yerleşik düzen) haline dönüşmesi. Ben bu yoruma fazla katılamıyorum. Performans düşüklüğü var ama bunun geçici olduğunu düşünüyorum." görüşünü savundu.

Özkök, "İki kanat arasındaki seviyeli magazin savaşının en büyük malzemesi tabii ki sanatçılar, yazarlar, medya mensupları. Upper Cihangir magazini medyadaki 'heteronormatif çeteleşme' üzerine yoğunlaşırken, Clubhouse magazini ünlü yazarların özel hayatları üzerine çalışıyor Anlayacağınız 'seviyeli magazin' pazarında tam bir Rönesans dönemi başlıyor. Kendi payıma şimdilik tarafsızım." ifadesini kullandı.