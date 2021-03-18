Ertuğrul Özkök: Selçuk İnan'ın gizli bir hazinesi yoksa transfer paralarıyla iyi bir Miro tablosu alma ihtimali yüksek değil, acaba elindeki Miro gerçek mi?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Selçuk İnan’ın elinde ünlü İspanyol ressam Joan Miro’nun bir eserinin bulunduğu bilgisi gelmiş. Acaba Selçuk İnan’ın elindeki Miro gerçek mi...Selçuk İnan’ın elindeki Miro gerçek mi, gizli bir hazinesi yoksa transfer paralarıyla iyi bir Miro tablosu alma ihtimali yüksek değil" değerlendirmesinde bulundu.

20 Kasım 2013’te İstanbul’da Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki Miro sergisinde eserlerin hiçbirinin orijinal olmadığını hatırlatan Özkök yazısında, "Bu sanat sahteciliği olayı orada kapandı ama geriye şu soru kaldı: 'Bu sahte Miro’lar nerede üretildi...' Bir de ikinci soru: 'Şu an İstanbul’da kaç kişinin evinde sahte Miro var...' Bu Upper Cihangir dedikodusunu aktardıktan sonra ben de şu şüphemi dile getireceğim. Acaba elindeki Miro gerçek mi... Böyle bir tablo alınırken mutlaka yetkili ve itibarlı bir uzmanlık kuruluşundan ekspertiz raporu almak lazım. Selçuk İnan’ın elinde ne var bilmiyorum. Ama bir yağlıboya tablo olacağını sanmıyorum. 2012 yılında bir Miro tablosunun Sotheby’s’de 37 milyon dolara satıldığını biliyorum. Yani Selçuk İnan’ın gizli bir hazinesi yoksa transfer paralarıyla iyi bir Miro tablosu alma ihtimali yüksek değil. Tahminim bir eskiz veya özgün baskıdır. Yani 'Affordable' (satın alınabilir) bir fiyata bulmuş olabilir. Ama onlar için de elinde bir uzman kuruluşun raporu var mı... İnşallah vardır." ifadesini kullandı.