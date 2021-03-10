Ertuğrul Özkök: Prens Harry ve Meghan Markle'ın Oprah söyleşisi bana göre “Crown” dizisinin en son bölümü olacak

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Pazar gecesi ABD’nin CBS kanalındaki yayınlanan Prens Harry ve eşi Megan Markle mülakatı, herhalde 21’inci yüzyıl televizyon tarihine geçecek. Çiftin 7 milyon dolar karşılığı Oprah Winfrey’e veridiği mülakat, bana göre 'Crown' dizisinin, henüz senaryosu bile yazılmamış en son bölümü olacak..." görüşünü savundu.

Özkök yazısında, "Size yeni bir Crown dizisi için ipuçları vereceğim. Hamileliği sırasında bir ara Meghan intiharı bile düşünmüş; Saray’dan yardım istediğinde kimse ilgilenmemiş, kimseden psikolojik destek alamamış... Evlenmeden önce Harry’i Google’lamamış, Diana ve Charles olayını da hiç takip etmemiş." ifadesini kullandı.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

"Meghan mülakat için Giorgio Armani kıyafet seçti. Üzerinde “Lotus çiçeği” deseni vardı. Neden böyle bir elbise seçti? Yorumlar şöyle: Çünkü Lotus “Yeniden doğuşu” simgeliyor ve çift bu mülakattan sonra yeniden doğduğuna inanıyor. Mülakat gecesinden bir de ilginç aksesuvar ayrıntısı var. Meghan’ın taktığı bilezik Diana’nınmış. Bu arada ilginç bir şeyi daha öğrendik. Çift meğer bizim gördüğümüz düğünden üç gün önce gizlice evlenmiş...

CBS bu söyleşi için Winfrey’e 7 milyon dolar ödedi, ama Kraliyet unvanlarını kaybeden ve aileden kopup ABD’ye yerleşen çift resmi açıklamaya göre tek kuruş almadı. Ayrıca vakıflarına bağışları da kabul etmediler.

Bazı hiâayeler birebir Diana’nın hikayesinden uyarlama gibi: Aile aslında Meghan’a başlarda sıcakmış ama ilk seyahatte ne kadar popüler olduğunu görünce soğumuşlar.

NOT:“The Crown” dizisinin son sezonunda da Leydi Di Avustralya gezisinde çok ilgi çekince kocası Charles çok bozuluyor ve kıskanıyordu."

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