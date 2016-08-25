Ertuğrul Özkök: Oya Baydar böyle diyor, ama ben öyle düşünmüyorum...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, T24 yazarı Oya Baydar'ın Suriye politikasına ilişkin görüşlerini köşesine taşıdı. Baydar'ın “Suriye politikasının yanlış olduğunu nihayet anladılar. İyi oldu. Ama bizden söylemesi, yine yanlış” sözlerine katılmadığını söyleyen Özkök, "Suriye’ye girmenin çok riskli bir iş olduğunu düşünüyorum. Ama geldiğimiz nokta itibariyle, artık başka yolun kalmadığı da açık" görüşünü savundu.

Aaaa... Suriye politikası meğer yanlışmış! Ama şimdi de yanlış

Özkök'ün Hürriyet'te "Komutan savaş planı yaparken önüne düşen moral bozucu fotoğraf" başlığıyla yayımlanan (25 Ağustos 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

Oya Baydar böyle diyor

ben öyle düşünmüyorum

Oya Baydar, t24.com.tr internet gazetesindeki yazısında dün başlayan operasyonu şöyle değerlendiriyor:

“Suriye politikasının yanlış olduğunu nihayet anladılar. İyi oldu. Ama bizden söylemesi, yine yanlış...”

Benim görüşüme gelince...

Baştaki politikanın A’dan Z’ye bir felaket olduğunu, bunun Türkiye sınırını Peşaver’e çevireceğini defalarca yazdım.

Suriye’ye girmenin çok riskli bir iş olduğunu düşünüyorum.

Ama geldiğimiz nokta itibariyle, artık başka yolun kalmadığı da açık.

Ayrıca ülkemiz böyle bir savaşa fiilen girmişse...

Bütün kalbimizle, devletimizin yanında durmaktan, ordumuzun başarıya ulaşması için dua etmekten ve her türlü maddi manevi desteği vermekten başka yapacak şeyimiz yoktur.

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