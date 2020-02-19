Ertuğrul Özkök, Osman Kavala için gözaltı kararı verilmeden önce Gezi'yi yazdı: Türkiye hukuk tarihinin en saçma davalarından biri Türkiye'nin zaferi ile sonuçlandı

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Gezi davasında sanıklara verilen beraat kararını bugünkü köşesine taşıdı. Özkök, "Türkiye Cumhuriyeti hukuk tarihinin en saçma davalarından biri Türkiye’nin zaferi ile sonuçlandı." yorumunu yaptı. Özkök yazısının sonuna, "Bu yazıyı bir başka savcı bu duygularımı tarumar etmeden önce yazdım. İlk duygularımı hâlâ korumak için o yazıya dokunmadım" notunu ekledi.

Özkök, "Bir iddianame düşünün ki... 1900’lerde yapılmış Anadolu balarısı kolonilerini gösteren haritayı, Türkiye’yi bölme haritası zannetmiş. Veya öyle işine gelmiş. Dosyaya koymuş. Ne olduğu belli olduktan sonra bile dosyadan çıkarılmamış. İşte o nedenle mahkemenin dün verdiği beraat kararı balarılarının zaferidir. Ne diyordu Einstein. 'Balarıları yok olursa, arkasından insanlık yok olur' Ben de diyorum ki, bir ülkede hukuk yok olursa, arkasından insanlık yok olur." düşüncesini dile getirdi.

Özkök yazısında şu ifadeleri kullandı:

Bir iddianame düşünün ki...

Dünyanın bütün ülkelerinde satılan “Barışçıl yollarla sivil itaatsizlik” kitabından, “Devleti silahlı terör örgütüyle yıkma” anlamı çıkarmış...

İşte o nedenle mahkemenin verdiği karar, mantığın, aklın zaferidir...

Bir iddianame düşünün ki...

Gezi eylemlerinde bir çocuğun ölümüne yol açıp ağır ceza yemiş, kararı onanmış bir memurdan mağdur yaratmaya kalkışmış...

İşte o nedenle mahkemenin kararı vicdanın zaferidir...

Bu karar Türkiye için bir onur vesilesi olmuştur.

Darısı bütün öteki aydınların, siyasilerin, gazetecilerin başına...

NOT: Bu yazıyı bir başka savcı bu duygularımı tarumar etmeden önce yazdım. İlk duygularımı hâlâ korumak için o yazıya dokunmadım.

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Ne olmuştu?

Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve tutuksuz 15 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşması bugün Silivri'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 sanıklı davada 9 sanık haklarında isnat edilen tüm suçlardan beraat etti. Bu kapsamda davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın tahliyesi karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gündür tutuklu bulunan ve bugün hakkında tahliye kararı verilen iş insanı Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında yeniden gözaltı kararı verdi. Kavala, cezaevi çıkışında başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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