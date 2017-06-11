Ertuğrul Özkök: Nihayet en seksi gazeteci yarışmasında Hasan Cemal’i geçtim

Posta gazetesinin dünkü nüshasında yayımlanan "Türkiye’nin 50 yaş üstü en seksi 10 erkeği" listesine giren Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Gördüğünüz gibi listeye giren tek gazeteci benim. Mutluyum... Nihayet en seksi gazeteci yarışmasında Hasan Cemal’i geçtim... Onun Türk medyasındaki 50 yıllık hegemonyasını yıktım" dedi.

Ertuğrul Özkök, yazısında "Teşekkürler Posta jürisi... Gazeteci örgütleri bugüne kadar bana hiçbir ödül vermedi... Ama siz Pulitzer’den bile büyük bir ödülü verdiniz ya... Şu fani dünyada bu bana yeter de artar bile" ifadelerine yer verdi.

Ertuğrul Özkök'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

Posta gazetesi dün “Türkiye’nin 50 yaş üstü en seksi 10 erkeğini” seçti.

Jüri tamamen kadınlardan oluşuyor. En seksi erkekler şunlar:

- Ali Koç

- Mehmet Öz

- Ertuğrul Özkök

- Faruk Süren

- Ayhan Sicimoğlu

- Nuri Bilge Ceylan

- Sadettin Saran

- Fikret Orman

- Emin Yargıcı.

Gördüğünüz gibi listeye giren tek gazeteci benim.

Mutluyum...

Nihayet en seksi gazeteci yarışmasında Hasan Cemal’i geçtim...

Onun Türk medyasındaki 50 yıllık hegemonyasını yıktım.

Teşekkürler Posta jürisi... Gazeteci örgütleri bugüne kadar bana hiçbir ödül vermedi...

Ama siz Pulitzer’den bile büyük bir ödülü verdiniz ya...

Şu fani dünyada bu bana yeter de artar bile...