Ertuğrul Özkök: Michelangelo’nun David heykelindeki erkek mi daha güzel ben mi?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök yazısında, "Evrensel güzellik ölçülerine vurursanız, Michelangelo’nun David heykelindeki erkek mi daha güzel ben mi?" diye sordu.

Özkök, "Michelangelo, David heykelini yaptığında 26 yaşındaydı...Tahmin ediyorum yaptığı heykel de anatomik olarak 20-30 yaşlarında bir erkektir... Biliyorum başlıktaki soruyu okuduğunuz an, 'Yine ne saçmalamış' diyeceksiniz...Hayır ciddiyim...O nedenle, soruyu yeniden soruyorum: Evrensel güzellik ölçülerine vurursanız, Michelangelo’nun David heykelindeki erkek mi daha güzel ben mi..." ifadesini kullandı.

Özkök, "Hiç kuşkusuz David de kusursuz bir erkek değildi... Başı normalden büyük, elleri de öyle...Genital organı küçük... Ama yine de şu gökyüzünün altında kime sorsanız, 'Tabii ki David' cevabını alacağınız kesin.... Belki bir tek kişi “Hayır sen” cevabını verebilir... O da benim zaten..." düşüncesini dile getirdi.

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