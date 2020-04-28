Ertuğrul Özkök: Melih başkan artık sen de 'vatandaşlığa' terfi ettin

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Bak kardeşim sen artık seçilmiş bir insan değilsin. Hepimiz gibi bir vatandaşsın artık... 'Vatandaşlık' bu ülkenin en yüksek mertebesidir. Bugün sen de o mertebeyle terfi ettin. Vatandaşlığının keyfini çıkar, kıymetini iyi bil. Melih başkan artık sen de 'vatandaşlığa' terfi ettin" düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | Melih Gökçek'ten Erdoğan'a: Dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen ikinci bir lider yok

Özkök,"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’üncü yılında, 23 Nisan günü... Yıllarca o Cumhuriyet’in İstiklal Savaşı ile kurulmuş başkentinde halkın iradesi ile seçilip belediye başkanlığı yapmış. Sayın Melih Gökçek. İşte o gün çıkıp sosyal medyadan bir görüntü paylaşıyor. Bir elinde kolonya şişesi, öteki elinde Cumhurbaşkanlığı amblemli poşet. Gayet normal bir görüntü. O kolonya ülkenin milyonlarca vatandaşına da gönderilmiş. Ama o ne arkasından bir cümle: 'Dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen ikinci bir lider yok' Belli ki bu ifade Cumhurbaşkanı’nın hoşuna gider düşüncesiyle böyle diyor" görüşünü savundu.

Özköki "Melih Bey kardeşim...Bütün siyasi kariyerini 'millî irade', 'vatandaş' 'sandık' kelimeleri üzerine kurmuş. Çıktığı sayısız seçim meydanında karşısındaki insanlara hep 'eşit vatandaşlık' vaat etmiş. Bununla o vatandaşın oyunu almış. Kendi yönetiminde hazırlanan Anayasa’ya, onun sıfatını 'vatandaş' olarak defalarca yazdırmış. Onun hoşuna gider mi sanıyorsun, bu insanlara yukarıdan bakan kelime... Cumhurbaşkanımız, kendisini seçen insanların sevgiye ve saygıya bağlı muhabbetin, 'vatandaş' kelimesinde gerçek ifadesi bulan manasının, biata bağlı zoraki saygıdan çok daha güçlü ve güzel olduğunu bilecek hayat tecrübesine sahip. Sen onun ağzından bugüne kadar bir kere bile 'Sevgili tebaam' ifadesini duydun mu" ifadesini kullandı.

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