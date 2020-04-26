Melih Gökçek'ten Erdoğan'a: Dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen ikinci bir lider yok

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyadan Koronavirüs günlerinde dağıtılan kolonya için Erdoğan'a teşekkür etti ve "Dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen ikinci bir lider yok" dedi.

Yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanım kolonya ve maske göndermiş" diyen Gökçek, kolonyayı eline dökerken "Teşekkürler sayın Cumhurbaşkanım, dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen ikinci bir lider yok. Allah sizden razı olsun. uzun ömürler versin" diye konuştu.

Gökçek'in paylaşıma yazdığı not da dikkat çekti.