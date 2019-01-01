Ertuğrul Özkök: Medyada güzel hareket, T24 Pazar'ı kutluyorum

Hürriyet gazetesi yazarı, deneyimli gazeteci Ertuğrul Özkök, yeni yıldaki ilk köşe yazısında T24 Pazar'ı gündemine aldı. Prof. Dr. Tayfun Atay’ın koordinasyonunda haftalık olarak yayınlanan T24 Pazar’ın ‘medyada son zamanlarda en hoşuna giden gelişmelerden biri’ olduğunu söyleyen Özkök, şöyle devam etti:

“Mirgün Cabas, Ahmet Tulgar, Soli Özel gibi ilgiyle izlediğim bir yazar kadrosu var.

Bu sayıda özellikle Göksel Aymaz’ın, Fazıl Say’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı konserine davet etmesi ile ilgili yazısını çok sevdim.Böyle yazıların T24 gibi muhalif internet sitelerinde yayınlanmasını, kutuplaşmanın aşılmasında çok önemli adımlar olarak görüyorum.

Bu güzel kadro için, başta kurucusu Doğan Akın olmak üzere bütün T24 kadrosunu kutluyorum."

"Ne demek 'Başka Cem Yılmaz çıkar'; çıkarıp taklidini mi satacaksın bize"

Öte yandan köşe yazısında yapımcılar ile film dağıtımcıları arasında yaşanan krize de değinen Ertuğrul Özkök, Mars Group Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar’ın “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar, onlar film çekmezse çekeni bulacağız” sözlerine de tepki gösterdi. Özkök, şunları söyledi:

"Her hafta gittiğim sinema salonlarının yöneticisinin Cengiz Semercioğlu’na verdiği, pazar günü Hürriyet Kelebek’te yayınlanan röportajdaki sözlerini hayretlerle okudum.

İşte o mülakatın, bir sinema salonu müşterisi olarak bende yarattığı tepki...

Önce üslup...

Nasıl da yukardan bakan...

'Ben' diye başlayıp 'Ben' diye biten, nasıl da ezen bir üslup o öyle...

Diyor ki...

'Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar...'

Bakmayın siz 'Çıkar' dediğine, gerçek gölgesi bas bas 'Çıkarırız' diye haykırıyor... Yani şunu demek istiyor:

'Cem Yılmaz da kim? Onu ben yarattım, başkasını da yaratırım...'

Üslup ve efelenme bu yani...

Şimdi arkadaş, dur bir dakika orada...

Ne demek 'Başka Cem Yılmaz çıkar...'

Çıkarıp taklidini mi satacaksın bize yani...

10 liraya Cem Yılmaz mukallidi kakalayacaksın...

Üzerine de 10 liralık patlamış mısır...

Yani şimdiden diyorsun ki patlamış mısır daha kıymetli..."

*Ertuğrul Özkök'ün köşe yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.