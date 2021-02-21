Ertuğrul Özkök: Mars’a hayali bir yolculuk için biniş kartı alan 10 milyon insanın 2.5 milyonu Türk’müş

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında NASA'nın geçen perşembe gecesi Mars’a indirdiği “Perseverance” (Azim) adlı araç ile hayali bir yolculuk için biniş kartı alan 10 milyon insanın da ismini götürdüğünü yazdı. Köşe komşusu Fatih Çekirge'nin yazısını kaynak gösteren Özkök, "Dünyanın her yerinden 10 milyon insan biniş kartı almış ve bu 10 milyon insanın 2.5 milyonu Türk’müş" diye yazdı.

Özkök, "Amerika Birleşik Devletleri’nden biniş kartı alanlardan bile daha çok sayıları. Bu haber bana Türkiye’de nasıl bir neslin geldiğini gösteriyor. Yukarı, gökyüzüne bakan bir nesil bu bana da bu umut veriyor" ifadelerini kullandı.

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