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Ertuğrul Özkök: Madem utanılacak bir şey yok, neden gece yarısı getiriyorsun utanç teklifini Meclis'e?

"Gece yarısı apar topar kaçırmaya kalkıştığın o kanun hepimizi zona yaptı"

20 Kasım 2016 11:00

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, cinsel istismar faillerinin mağdurla evlilik şartıyla bir defalığına kurtarılması düzenlemesine ilişkin olarak, “Kardeşim madem utanılacak bir şey yok neden her defasında gece yarısı getiriyorsun bunları Meclis’e" diye sordu. "Nedir bu alacakaranlık sevdası... Çocuğumuzla ilgili en önemli konuyu, herkes uykudayken basıp bitirme telaşı" diyen Özkök, "Bil ki, gece yarısı apar topar kaçırmaya kalkıştığın o kanun hepimizi zona yaptı" ifadesini kullandı.

Özkök'ün Hürriyet'te "Madem utanılacak bir şey yok neden hep gece yarısı yapıyorsun" başlığıyla yayımlanan (20 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Adalet Bakanı çıkıp gözümüzün içine baka baka "Merak etmeyin, utanılacak bir şey yok" demeye getiriyor...

* *  *

- AKP’li komisyon üyeleri gözümüzün içine baka baka “Merak etmeyin tecavüzcüye geçit yok” yok diyor...

* * * 

Ama hepimizin içinde o derin şüphe...

“Yapar bunlar” diyor o şüpheli ses içimizden.

* * * 

Haksız mıyız...

Siz de sormuyor musunuz...

“Kardeşim madem utanılacak bir şey yok neden her defasında gece yarısı getiriyorsun bunları Meclis’e...”

* * * 

Nedir bu alacakaranlık sevdası...

Çocuğumuzla ilgili en önemli konuyu, herkes uykudayken basıp bitirme telaşı...

* * * 

Neden ille de, karanlığın çökmesini, herkesin uyumasını, yarasa vaktini bekliyorsun...

* * * 

Bil ki, gece yarısı apar topar kaçırmaya kalkıştığın o kanun hepimizi zona yaptı...

Arkadaş, bil ki sinir uçlarımız iltihaplı...

Bir gündüz dışarı çık bak...

Millet ayakta...

Toplanan imza 1 milyona dayanmış...

* * * 

Neden gün ışığına çıkıp, bu toplumun ilgili kuruluşlarıyla, uzmanlaşmış insanlarıyla, mağdurlarıyla konuşup bir yol bulmaya çalışmıyorsun...

* * * 

Vazgeç artık, çocuğun en beyaz yaşının en büyük utanç lekesini, en kara gecelerde fısıl fısıl konuşma merakından...

* * * 

Halkın önünde gümbür gümbür konuş...

Konuş da herkes duysun, herkes görsün bu ayıbı...

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Ertuğrul ÖzkökteklifMeclisgece yarısıutanılacakcinsel istismar

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