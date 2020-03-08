Ertuğrul Özkök köşesinden tartışmayı başlattı: Cem'in Robin Hood taytı mı benim 'top gun' montum mu?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, geçen hafta yayımladığı 20 sene önceki fotoğrafına çok sayıda eleştiri geldiğini yazdı. Özkök, " Daha gazetede yayınlanmadan sayfayı gören Ahmet Hakan’dan bir uyarı geldi. 'Gömlek ayrı kötü, mont ayrı berbat, pantolon ayrı facia abi bir kere daha düşün abi' dedi" ifadesini kullandı.

Özkök, "Akıl tutulması işte, yayınladım... Ertesi sabahtan itibaren dost düşman herkesten bir mesaj yağmuru. Baktım vallahi haklılar. Bir kare uğruna bütün karizmayı tarumar etmişiz. Bir hafta boyunca her sabah ürpererek Hürriyet Kelebek’in 'gardırop cadısının' ne yazacağını bekledim. Herhalde eski genel yayın yönetmenine kıyak geçti ya da kıyamadı bana." düşüncesini dile getirdi.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

Ha bir de Cem Yılmaz’ın taytı kurtardı beni...

Gözler Mel Brooks’un Robin Hood filmi “Men in Tights”dan (Taytlı Erkekler) fırlamış “Cem in Tight”e çevrilince ben aradan sıyrıldım.

Ama bugün Dünya Kadınlar Günü...

Kıyafet konusunda hep kadınların giydiğine vurulur ya...

Bugün “Vurun Kahpeye” filmini unutup “Vurun Öküze” filmine geçiyoruz.

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