Ertuğrul Özkök: Köşe yazarları ‘out’, ‘ınfluencer’lar ‘in’

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, yirminci yüzyılın 'en fiyakalığı mesleği' köşe yazarlığının yerini 'ınfluencer'ların aldığını yazdı. Özkök, "Egoyu kulaklardan fışkırtan, 'Bütün dağları ben yarattım^duygusunu, yaz sıcağında meşrubat gibi insan ruhuna içiren bir meslekti. Ne yazık ki dijital çıktı ama mertlik bozulmadı. Sadece kendini mert sananların mostrası dağıldı." görüşünü savundu.

Özkök, "Londra’da birçok iletişimci ile konuştum. Hepsinin söylediği şu: Artık köşe yazarlarına değil, ‘influencer’lara bakıyoruz. Yani 'etkileyen insanlara' Çoğu, iletişim faaliyetlerinde köşe yazarlarının isimlerini defterlerinden silmişler. Onlardan sadece 'ınfluencer' olanlar kalmış. Onların çoğu da siyaset yazanlar değil, hayatın öteki alanlarında yazan insanlar. O yüzden kendini hâlâ âlemin kralı veya kraliçesi sanan köşe yazarlarına seslenmek istiyorum. Üzgünüm arkadaş, güzellik konularında yazan Görkem Karman sizden daha önemli. Turizm ve kültürün büyük hikâye anlatıcısı Saffet Emre Tonguç sizden daha önemli..." ifadesini kullandı.

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