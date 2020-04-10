Ertuğrul Özkök: Korona Türkiye’deki bir gizli örgütü 15 kat büyüttü

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinde olanların puzzle (yapboz) yapmaya başladıklarına dikkati çekerek, "Puzzle satışı nisan ayında, yani son 10 günde geçen nisana göre 15 kat artmış. Kutu oyunları satışındaki artış da 12 kat. Özetle korona, dünyanın en legal gizli örgütünü bir dev haline getirdi" düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Önce ünlü Amerikalı talk show’cu Ellen DeGeneres’in Instagram sayfasına koyduğu 4 videodan uyandım. Koronavirüs dolayısıyla evine kapanan ünlü televizyon yıldızının koyduğu 4 video da puzzle (bozyap) ile ilgiliydi. DeGeneres 4 bin parçalık (tam sayısıyla 3 bin 999) bir puzzle’ı yaptığını anlatıyordu.Bu 4 videodan en az görüntüleneni 4.5 milyondu. Biri 7 milyon kez görüntülenmişti. Yani toplam 20 milyona yakın insan ilgilenmiş ve seyretmişti." ifadesini kullandı.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

Sonra dün New York Times’ta bir yazı gördüm.

Dünyada puzzle satışlarında çok büyük bir artış varmış.

Dünyanın en büyük puzzle üreticisi Alman Ravensburger şirketi şu an piyasaya mal yetiştiremiyormuş.

Amerika’da satışlar yılbaşı satışlarının üstüne çıkmış.

İngiltere’de bir üretici “geçmişte bir ayda aldığı talebi bugün bir günde aldığını” söylüyor.

Peki Koronavirüs bu gizli örgütü nasıl patlattı?

Basit... Evde zaman geçirmenin en iyi yollarından biri bu.

Mevcut oynayıcılar stok yapıyor.

Bunlara yepyeni oyuncular ekleniyor.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison insanları evde tutmak için en etkili yollardan birinin puzzle olduğunu söylüyor ve o nedenle puzzle satın almak için sokağa çıkılmasına izin veriyor.

Peki Türkiye’deki durumu ne?

Bunu hepsiburada.com’un başkanı Hanzade Doğan’a sordum.

Verdiği rakam şaşırtıcı.

Puzzle satışı nisan ayında, yani son 10 günde geçen nisana göre 15 kat artmış.

Kutu oyunları satışındaki artış da 12 kat. Özetle korona, dünyanın en legal gizli örgütünü bir dev haline getirdi...

Neden gizli örgüt dediğime gelince onu da bir sonraki yazıda anlatayım.

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