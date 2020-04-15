T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ertuğrul Özkök: 'Korona obezitesine' karşı 'Davut skalası' ile mücadele ediyorum

"Aldığım viski kiloları direniyor"

15 Nisan 2020 07:24

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle evde olduğu bu günlerde kilosuna dikkat ettiğini belirtti. Her gün evde 5 kilometre yürüyen Özkök, "Korona obezitesine' karşı 'Davut skalası' ile mücadele ediyorum" ifadesini kullandı. 

Özkök, "Bel ve göbek hareketleri yapıyorum.Yemeğime dikkat ediyorum. Ekmek yemiyorum. İçkiyi çok azalttım. Peki sonuç? Başarabildiğim tek şey, bir buçuk kilo ödem atmak ve kilomu koruyabilmek ama normal kilom olan 78’e inmek için hâlâ 1.5 kilo var. Yani aldığım viski kiloları direniyor. Çözüm ne? Çözüm, geçen gün bir WhatsApp grubundan gönderilen bu Davut heykeli. Karşıma koydum ve sık sık bakıyorum." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Kendime bir skala yaptım. Soldaki normal Davut heykeli normal kilom... Sağdaki beni bekleyen tehlike... Her gün tartılıyorum. Kilom soldakine ne kadar yakınsa moralim o kadar düzeliyor. İbre sağa doğru kayınca geriliyorum... Anlayacağınız şu an 'korona obezitesine'  karşı 'Davut skalası' ile mücadele ediyorum." görüşünü savundu. 

Yazının devamı için tıklayın

 

ETİKETLER

HürriyetErtuğrul ÖzkökKoronaobezitedavutskalaiçkiyürümekilo
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24