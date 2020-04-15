Ertuğrul Özkök: 'Korona obezitesine' karşı 'Davut skalası' ile mücadele ediyorum

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle evde olduğu bu günlerde kilosuna dikkat ettiğini belirtti. Her gün evde 5 kilometre yürüyen Özkök, "Korona obezitesine' karşı 'Davut skalası' ile mücadele ediyorum" ifadesini kullandı.

Özkök, "Bel ve göbek hareketleri yapıyorum.Yemeğime dikkat ediyorum. Ekmek yemiyorum. İçkiyi çok azalttım. Peki sonuç? Başarabildiğim tek şey, bir buçuk kilo ödem atmak ve kilomu koruyabilmek ama normal kilom olan 78’e inmek için hâlâ 1.5 kilo var. Yani aldığım viski kiloları direniyor. Çözüm ne? Çözüm, geçen gün bir WhatsApp grubundan gönderilen bu Davut heykeli. Karşıma koydum ve sık sık bakıyorum." düşüncesini dile getirdi.