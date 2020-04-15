Ertuğrul Özkök: 'Korona obezitesine' karşı 'Davut skalası' ile mücadele ediyorum

Özkök, "Bel ve göbek hareketleri yapıyorum.Yemeğime dikkat ediyorum. Ekmek yemiyorum. İçkiyi çok azalttım. Peki sonuç? Başarabildiğim tek şey, bir buçuk kilo ödem atmak ve kilomu koruyabilmek ama normal kilom olan 78’e inmek için hâlâ 1.5 kilo var. Yani aldığım viski kiloları direniyor. Çözüm ne? Çözüm, geçen gün bir WhatsApp grubundan gönderilen bu Davut heykeli. Karşıma koydum ve sık sık bakıyorum." düşüncesini dile getirdi.
Özkök, "Kendime bir skala yaptım. Soldaki normal Davut heykeli normal kilom... Sağdaki beni bekleyen tehlike... Her gün tartılıyorum. Kilom soldakine ne kadar yakınsa moralim o kadar düzeliyor. İbre sağa doğru kayınca geriliyorum... Anlayacağınız şu an 'korona obezitesine' karşı 'Davut skalası' ile mücadele ediyorum." görüşünü savundu.
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