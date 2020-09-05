Ertuğrul Özkök: Kim bu slip giyen Cihangir erkeği?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz'ın geçen haftaki "Seviyeli Magazin” köşesindeki yazısını hatırlatarak, "Kim bu slip giyen Cihangir erkeği?" diye sordu.

"Haberi de T24’te 'Seviyeli Magazin' sayfasıyla büyük başarı kazanan Tuğrul Eryılmaz patlattı" diyen Özkök, şunları kaydetti:

"Dona uzun uzun baktım... İki soru fena halde kafama takıldı. BİR: Cihangir erkeği boxer’dan slipe mi döndü? İKİ: Bu yeni bir trend mi, yoksa Cihangir’de var olan demode, retro bir estetiğin eseri mi? ÜÇ VE EN ÖNEMLİSİ: Kim bu slip giyen Cihangir erkeği. Yani kim bu “Cihangir’in Arap Kadri’si” Peşindeyim... Bulur bulmaz kamuoyu ile paylaşacağım."

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