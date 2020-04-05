Ertuğrul Özkök: Keşke Cem Duna'nın kitabını, o dönemin diplomatlarını ‘Monşer’ diye küçümseyen AKP’liler de okusa

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Cem Duna'nın geçen hafta yayımladığı "Sıra Dışı" isimli kitabını bugünkü köşesine taşıdı. Mülkiyeden Cem Duna'yı tanıdığını belirten Özkök, "Cem Duna, Türkiye’nin bugün “Monşer” diye küçümsenen diplomatlar kuşağının en parlak isimlerinden biri... Keşke bu kitabı, o dönemin diplomatlarını ‘Monşer’ diye küçümseyen AKP’liler de okusa" düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Cem Duna geçen hafta hatıralarını yayınladı. O dönemin gazeteci tanıklarından biri olduğum için bir solukta okudum. Kitabı bitirip kapattığımda aklımda kalan cümle şu oldu: 'Keşke bu kitabı, o dönemin diplomatlarını ‘Monşer’ diye küçümseyen AKP’liler de okusa...' Eminim o görüşleri çok değişirdi" görüşünü savundu.

Özkök, "Cem Duna Mülkiye mezunudur. Ve Mülkiyeliler arasında en güzel bacaklı erkek olarak tanınır... O da nereden çıktı derseniz... Cem iyi bir tenis oyuncusuydu. Anlayacağınız şortla gördüğümüz ender Mülkiyelilerden biri olduğu için doğal olarak en güzel bacaklı seçildi. Yani aslında 'Görebildiğimiz en güzel bacaklı' dememiz lazım. Yoksa tabii İlber Hoca da var adaylar arasında ama bugüne kadar onu şortlu gören olmadığı için bir türlü karar veremiyoruz." ifadesini kullandı.

Özkök kitaptan bazı bölümlere de köşesinde yer verdi:

Cem Duna Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 2000’li yılların başında tanışmış.

Onu evinde yemeğe davet etmiş.

“Ailesi ile birlikte geldi. Yanında Can Paker ve Ethem Sancak vardı. İyi bir diyaloğumuz oldu. O zamanlar Erdoğan ile diyalog kurmak kolaydı” diyor.

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